Oddati (PD) su dimissioni Chianese

“A distanza di un anno dall’inizio di questa esperienza nel Pd di Taranto, Giovanni Chianese rassegna le dimissioni. Non posso che ringraziare colui che mi ha accompagnato nella delicatissima fase che precede il congresso e quindi il momento in cui verrà scelto il segretario provinciale del Partito Democratico jonico.

Al mio fianco con l’ impegno, la serietà ed il garbo che lo contraddistinguono, Giovanni Chianese ha affrontato l’impegnativa sfida del cambiamento del partito in una città altrettanto impegnativa come Taranto. Dalla decisione di voltare pagina, lanciando un segnale importante mirato a ripensare il futuro della città dei due mari, al lavoro fatto durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, fino a quello attuale, preparatorio rispetto alle consultazioni amministrative in molti comuni della provincia di Taranto.

A Giovanni Chianese il mio ringraziamento per la condivisione ed il confronto, con un sentito augurio per il futuro”, conclude Nicola Oddati Commissario provinciale Pd Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: