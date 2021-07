Morto operaio 31enne folgorato da una scossa da 20mila volt

E’ deceduto questa notte Matteo Candidi, l’operaio 31enne che lo scorso mese era rimasto folgorato da una scarica da 20mila volt mentre effettuatva un intervento su un impianto elettrico nella Città Vecchia di Taranto. Lavorava per una ditta dell’appalto dell’Enel. L’uomo era originario di Velletri. Subito dopo l’incidente, che gli ha provocato ustioni gravissime su tutto il corpo, gli era stato praticato, da un collega, il massaggio cardiaco che lo ha tenuto in vita. In seguito era stato trasportato dal 118 in ospedale, prima a Taranto e poi al Policlinico di Bari dove è rimasto fino ad oggi. Sul terribile incidente indaga la magistratura.

Correlati

Commenta l'articolo: