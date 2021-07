Inaugurato il playground di “Taranto 2”

Il sindaco Rinaldo Melucci ha inaugurato il primo degli 8 nuovi playground cittadini che l’amministrazione realizzerà in tutti i quartieri.

L’area verde tra via Scoglio del Tonno e viale del Rinascimento è stata completamente riqualificata e restituita ai residenti della zona “Taranto 2”, arricchita da un coloratissimo campo da street basket, nuovi giochi per bambini con pavimentazione anti-trauma e uno spazio attrezzato per lo sgambettamento degli amici a quattro zampe. Anche l’illuminazione è stata ripristinata, installando un impianto di videosorveglianza per la sicurezza dei fruitori e degli arredi.

«Continueremo con questi interventi – ha spiegato il primo cittadino –, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo. Vogliamo che soprattutto i giovani tornino ad avere spazi decorosi dove coltivare la passione per lo sport, che prima di tutto è fonte di benessere personale. Questo playground lo abbiamo completato in circa 6 mesi ed è già partito il prossimo cantiere, in via Catanzaro. È un luogo importante per la socialità di questa zona, per le persone che vi abitano e che ci chiedevano di renderlo finalmente fruibile».

