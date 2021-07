Nascono i “Notes from Puglia” destinato ai passeggeri di Air Dolomiti in rotta verso la nostra regione

Circa 40 artwork inediti, identità visive, frutto della creatività di 22 giovani designer dello IED di Roma, rappresentative delle peculiarità appartenenti al meraviglioso patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico pugliese. Sono inserite in una agenda di viaggio, un nuovo prodotto editoriale ideato dalla compagnia aerea italiana Air Dolomiti di Lufthansa, per l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, che segna la ripartenza verso una stagione turistica attraverso la creatività e le illustrazioni d’autore.

Si chiamano “Notes from Puglia” e non sono dei semplici gadget in omaggio per i viaggiatori: le agende di viaggio realizzate con un design d’eccellenza sono un progetto di comunicazione dedicato alla brand identity della Regione Puglia, frutto della creatività di 22 giovani designer dello IED di Roma.

“Nel cuore del Mediterraneo, la Puglia è una destinazione da scoprire ed esplorare lentamente. Accogliente, creativa e dinamica, la Puglia vuole investire in innovazione e nuovi canali di comunicazione”, afferma l’Assessore al Turismo e Cultura della Regione Puglia, Massimo Bray.

L’idea è nata dalla cooperazione tra Pugliapromozione, The Trip Agency, Air Dolomiti e IED – Istituto Europeo di Design di Roma per promuovere la destinazione attraverso delle illustrazioni d’autore: un crogiolo di forme, colori e tecniche innovative che raccontano un fantastico viaggio illustrato attraverso la Puglia”.

Con una tiratura di 10.000 copie, le agende di viaggio saranno distribuite gratuitamente a bordo a partire da oggi sulla tratta Monaco di Baviera/Bari di Air Dolomiti. Un omaggio simbolico che custodisce all’interno tante idee creative per rappresentare i tanti diversi luoghi e le meraviglie del patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico pugliese.

