Mercati rionali, buona la prima per le aperture serali. Manzulli: «Così sosteniamo gli operatori»

È partito ufficialmente domenica 18 luglio a Talsano il calendario delle aperture serali straordinarie dei mercati rionali di Talsano e Salinella.

L’amministrazione Melucci, ha voluto sostenere gli operatori provati da un difficile periodo di chiusura e la prima tappa ha registrato un’ottima risposta da parte dei cittadini.

«Dopo le restrizioni della pandemia – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli -, siamo felici di questo ennesimo segnale di ripartenza. Abbiamo superato numerosi ostacoli per autorizzare la ripresa dei mercati in questa forma originale, trasformando la semplice esperienza commerciale in un’occasione di svago per tarantini e turisti. È stato possibile farlo grazie anche alla costante collaborazione con le associazioni di categoria: dal confronto avuto con loro è nata la decisione di proseguire nei prossimi mesi con le aperture serali, confermando la nostra vicinanza a un settore importante dell’economia cittadina».

Il prossimo appuntamento con le aperture straordinarie è con il mercato del quartiere Salinella, domenica 25 luglio. Seguiranno le aperture di Talsano, l’8 agosto, e di nuovo Salinella il 22 agosto.

