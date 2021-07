Giovedì sera allo Yachting quinto appuntamento de “L’Angolo della Conversazione”

Riprende allo Yachting Club l’Angolo della Conversazione. Dopo la breve pausa per lasciare spazio alla grande musica dell’Orchestra della Magna Grecia, torna la rassegna culturale organizzata dallo stabilimento balneare di San Vito, col supporto della BCC San Marzano e di alcuni partner come Maldarizzi, Varvaglione 1921 e Programma Sviluppo.

Giovedì 22 luglio (ore 21) è prevista la presentazione del libro di Gimede Gigante e Claudio Sottoriva dal titolo “Economia, gestione e finanza dei football club professionistici” edito da Egea. Si tratta del quinto appuntamento della seguitissima rassegna estiva patrocinata dal Comune di Taranto, che finora ha già fatto registrare un migliaio di presenze. Argomento nuovo ed interessante quello da affrontare nel corso del prossimo evento promosso dalla Fondazione Nuove Proposte Culturali di Martina Franca, che ha assegnato al libro di Gigante e Sottoriva il premio “Ignazio Ciaia”.

Il libro. Già dai primi anni duemila l’analisi dell’economia delle società di calcio professionistiche ha destato l’interesse di docenti universitari, consulenti aziendali, giornalisti e tifosi. Direttamente interessate al tema sono state le proprietà dei football club, la FIGC, le Leghe, la Consob (relativamente alle società quotate), l’Associazione Italiana Calciatori, lo Stato e la pubblica opinione in generale. Successivamente, l’introduzione della normativa europea relativa al Financial Fair Play nel 2009 e l’evoluzione della normativa relativa alla cessione dei diritti TV hanno determinato l’esigenza di approfondire le caratteristiche principali delle società di calcio professionistiche.

I numeri contenuti nell’edizione 2020 del Report Calcio (oltre 32 milioni di tifosi, 3,8 miliardi di ricavi e un impatto socio-economico di 3,1 miliardi) testimoniano che il calcio è il principale sport italiano, nonché un fondamentale strumento di sviluppo sostenibile del Paese. Il contributo offre anche una prima analisi dell’impatto di Covid-19 sull’intera industry nella stagione 2019-2020 e contiene alcune riflessioni finali in merito ai recenti trends che potrebbero impattare sui futuri modelli di business dei principali club. Gli autori si sono impegnati a proporre una lettura moderna delle principali problematiche economico-manageriali che caratterizzano i football club, con l’auspicio di facilitare lo sviluppo di un patrimonio storico e umano in radicale trasformazione. Il volume si articola in sette capitoli e la prefazione è firmata da Andrea Agnelli.

Dopo gli interventi introduttivi dell’avv. Elio Michele Greco (Presidente Fondazione Nuove Proposte) e di Emanuele di Palma (Presidente BCC San Marzano) dialogheranno di “Economia gestione e finanza dei football club professionistici” il prof. Gimede Gigante dell’Università Bocconi di Milano e il professori Claudio Sottoriva e Francesco Lenoci dell’Università Cattolica di Milano. Posti a sedere gratuiti con prenotazione al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-incontro-con-gimede-gigante-e-claudio-sottoriva-163386578655 o chiamando l’Infoline Yachting Club 3356386685 e 3939451047.

