Quartiere Salinella, assemblea pubblica con l’amministrazione Melucci

Dopo le videoconferenze dei mesi scorsi, tornano gli incontri in presenza nei quartieri con l’amministrazione Melucci.

Si riparte dal quartiere Salinella, dove mercoledì 21 luglio alle 16, nel centro polivalente della parrocchia Sacra Famiglia di via Lago d’Albano, si terrà un’assemblea pubblica per approfondire progetti e prospettive che impattano sulla zona.

Il quartiere Salinella è al centro dell’agenda politica dell’amministrazione Melucci, con il cantiere per la realizzazione del nuovo stadio di atletica “Antonio Valente” sul sedime del vecchio campo scuola, la riqualificazione già effettuata del PalaRicciardi, l’ambizioso progetto del nuovo stadio “Erasmo Iacovone” e la progettualità di Italia City Branding per la realizzazione del “Parco del Mediterraneo” in continuità con il più grande progetto della “Green Belt”.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, gli assessori Francesca Viggiano, Ubaldo Occhinegro, Paolo Castronovi e Fabiano Marti, oltre al gruppo dei progettisti delle direzioni coinvolte nella realizzazione delle opere (Lavori Pubblici, Urbanistica, Sport e Ambiente) e ai professionisti dell’Urban Transition Center.

Per informazioni e contatti è possibile scrivere a urbancenter@comune.taranto.it.

