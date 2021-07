Cultura e spettacolo, aperti i termini per presentazione istanze di concessione contributi

Con la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Taranto avvenuta nella giornata di venerdì 16 luglio, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di concessione di contributi per iniziative culturali e di spettacolo, in ottemperanza al nuovo “Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad attività, eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale lo scorso 21 giugno.

«Ancora una volta – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – l’amministrazione Melucci dimostra grande attenzione nei confronti degli operatori culturali del territorio e, dopo il nuovo regolamento per i contributi approvato grazie ai consiglieri comunali di maggioranza, arriva, per il terzo anno di seguito, l’avviso pubblico per eventi culturali e di spettacolo. Ciò al fine di stimolare il più possibile la nascita di nuove attività e la crescita di quelle ormai consolidate negli anni. Le associazioni culturali rappresentano la base su cui fondare la ricostruzione della nostra città, per cui è nostro dovere di amministratori cercare in tutti i modi di favorirne la crescita. E la scadenza dei progetti il 20 novembre non è casuale, ma nasce dalla volontà della nostra amministrazione di pubblicare un nuovo avviso pubblico per il periodo natalizio».

Le associazioni e i soggetti interessati che operano nella città di Taranto nel campo della cultura e dello spettacolo, se in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, avranno tempo fino al 20 agosto 2021 per inoltrare l’istanza di partecipazione esclusivamente per via telematica. Il contributo richiesto dovrà riguardare attività culturali e di spettacolo che si svolgeranno entro il 20 novembre 2021.

Con la pubblicazione del presente avviso, l’amministrazione comunale intende conseguire i seguenti obiettivi:

valorizzare il territorio tarantino – la sua immagine e le sue tradizioni – sia in termini di crescita della comunità locale, sia come contributo al decentramento;

favorire le associazioni presenti nel tessuto culturale ed artistico di Taranto, con comprovata capacità organizzativa ed ampio riscontro di partecipanti agli eventi;

incentivare la capacità di “fare rete” con altre realtà locali, ai fini di un vicendevole arricchimento culturale.

L’avviso è consultabile al link https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/avvisi/41-avvisi/4394-avviso-pubblico-per-la-concessione-dei-contributi-per-attivita-culturali-e-di-spettacolo-per-l-anno-2021.

Correlati

Commenta l'articolo: