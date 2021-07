Taranto: “Disability manager”, pronto l’avviso pubblico

La giunta Melucci ha previsto l’istituzione, nel Comune di Taranto, della figura del “disability manager”, allo scopo di sostenere ogni azione utile alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e alla loro piena partecipazione alla vita attiva della propria comunità.

«Abbiamo pubblicato l’avviso che si rivolge ad associazioni riconosciute che operano nel campo dell’inclusione delle persone con disabilità e sulle diverse forme di disabilità – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli -, che potranno proporre i candidati alla carica di “disability manager”, allegando i CV unitamente alla dichiarazione di disponibilità. Sarà poi il sindaco, previa consultazione e valutazione dei CV pervenuti, a nominare il “disability manager”, selezionandolo tra gli aspiranti in possesso di comprovate esperienze e competenze nel campo delle politiche di pari opportunità e, in particolare, di inclusione delle persone con disabilità e sulle diverse forme di disabilità. Ricordiamo che il “disability manager” rimane in carica fino a 2 anni: l’incarico è rinnovabile per non più di una volta ed è svolto a titolo gratuito senza alcun onere per l’amministrazione. Attendiamo le candidature e ci auguriamo intanto di cominciare a lavorare per questo nuovo progetto».

L’avviso e i documenti necessari per presentare le candidature sono disponibili al link https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/avvisi/41-avvisi/4374-avviso-manifestazione-di-interesse-a-ricoprire-la-carica-didisability-manager.

