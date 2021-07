Tappa a Taranto, nel quartiere Tamburi, dell’associazione “Il Cielo Itinerante”, che per l’estate 2021 organizza un tour per percorrere l’Italia da sud a nord, proponendo laboratori per bambini, eventi artistici e una sessione di osservazione guidata del cielo.

«L’amministrazione Melucci, nell’ambito dei Servizi Sociali – le parole dell’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli –, con grande entusiasmo ha voluto patrocinare la manifestazione organizzata nel quartiere Tamburi dall’ETS Genitoriamo e dalle cooperative sociali “Nuova Airone” e “La Mimosa” con la collaborazione delle due parrocchie, Gesù Divin Lavoratore e San Francesco de Geronimo. Con un telescopio montato su un pulmino, nei mesi di luglio e di agosto, l’associazione “Il Cielo Itinerante” si ferma in varie località caratterizzate da fragilità sociale per avvicinare i più giovani alla scienza attraverso il grande potenziale di ispirazione dello spazio. Così è arrivata anche a Taranto nel quartiere Tamburi, nei pressi del centro polivalente “Giovanni Paolo II”. La tappa del tour si è articolata in un pomeriggio di attività hands-on e di esperimenti su temi specifici per bambine e bambini, e in una serata di osservazione del cielo. È stata una serata molto emozionante per tutti, adulti e bambini: laboratori, buona musica, video-proiezioni informative e poi tutti con il naso all’insù per affidare i nostri più grandi sogni alle stelle».

