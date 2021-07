Lunedì 19 Luglio p.v., alle ore 05.00 locali sarà effettuata l’apertura ordinaria del Ponte Girevole per permettere il transito in entrata in Mar Piccolo di Nave HMS Diamond.

In caso di eventuali emergenze, al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 15 minuti.

