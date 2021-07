Di Gregorio: “Non ci sarà interruzione alla rianimazione del Giannuzzi di Manduria”

La Rianimazione dell’ospedale Giannuzzi di Manduria non subirà interruzioni. Lo ha appurato questa mattina la III Commissione sanità della Regione Puglia durante un’ispezione al nosocomio in provincia di Taranto.

“Tra una decina di giorni inizieranno i lavori di ampliamento della Rianimazione – spiega il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd) – che passerà da 5 a 8 posti. Durante i lavori il reparto continuerà a funzionare regolarmente. A tal fine i 5 posti attualmente in funzione saranno temporaneamente trasferiti al quarto piano del nosocomio. La nuova Rianimazione del Giannuzzi sarà ultimata entro il prossimo 15 novembre”.

Oltre a Di Gregorio all’ispezione hanno preso parte i consiglieri regionali Vizzino, Perrini, Conserva. Di Gregorio ha sottolineato in maniera positiva il fatto di aver scongiurato l’ipotesi di interruzione temporanea della Rianimazione. “La III Commissione, di cui sono vicepresidente – conclude l’esponente Pd – è sempre disponibile a raccogliere le sollecitazioni che arrivano dal territorio. A Manduria abbiamo verificato tempi e modalità dell’intervento programmato dall’Asl di Taranto. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario che compie grandi sacrifici per assicurare all’utenza un servizio efficiente e di qualità”.

