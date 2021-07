Aggressione a RSU Fisascat Cisl, solidarietà della Fim-Cisl Taranto Brindisi

“Consapevoli della gravità della situazione che sta toccando il territorio ionico, complice anche le difficoltà legate alla lunga ed estenuante vertenza ex Ilva, desideriamo dimostrare totale vicinanza e solidarietà alla RSU Generoso Tocci e alla Fisascat. Certi che il sindacato e le sue componenti devono avere un ruolo educatore, manifestiamo una ferma condanna nei confronti di un episodio che non possiamo che definire inaccettabile.

L’odio e la violenza non sono tollerabili in una società che voglia definirsi civile, ed eventi come quello verificatosi ieri sera a Taranto non dovrebbero mai accadere. Il rispetto dell’altro e il confronto costruttivo restano gli unici strumenti su cui si deve basare la convivenza sociale. Le divergenze in ambito lavorativo e sindacale non devono trascendere in violenza e intimidazione. Come sindacato condanniamo l’aggressione, come cittadini e lavoratori, pur comprendendo la frustrazione e la rabbia di chi non ce la fa più, auspichiamo che si possano risolvere al più presto i tanti problemi che esasperano il mondo del lavoro. In ogni caso la violenza non può mai essere la risposta.

A Generoso Tocci padre di due figli e nonno, dirigente storico della Fisascat Cisl che opera nel mondo degli appalti ex Ilva dal 2010, auguriamo che possa riprendersi al più presto da questa spiacevole vicenda.”

Nota della Segreteria e del Gruppo dirigente Fim Cisl.

