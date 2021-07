A Crispiano arrivano i briganti di Terra e sangue

Lo Spettacolo organizzato dalla Pro Loco, con la collaborazione del Gal Magna Grecia, del Comune e con il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Taranto si terrà il 29 e 30 luglio all’interno della masseria Mita

Tutto pronto per la terza edizione di ‘Terra e sangue’ che si terrà il 29 e 30 luglio all’interno della masseria Mita nell’agro di Crispiano, a partire dalle ore 20.30 (gli inviti sono disponibili presso l’Ideal Bar di Crispiano).

Questa nuova rappresentazione dello spettacolo che ha affascinato nelle passate edizioni è organizzata dalla Pro Loco di Crispiano, con la collaborazione organizzativa del Gal Magna Grecia e del Comune di Crispiano e con il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Taranto.

La rappresentazione può contare su oltre 60 figure – tra attori musicisti e comparse – che daranno vita ai fatti accaduti nella zona tra il 1860 e il 1864, mettendo in primo piano la figura del capo brigante Cosimo Mazzeo, detto Pizzichicchio.

Dopo varie incertezze causate dalla pandemia, i tre organizzatori, Luciano Paciulli, Leonardo Bello e Concetta Vitale, con tenacia hanno fatto in modo che anche quest’anno lo spettacolo potesse andare in scena.

“Questa rappresentazione teatrale – dice Leo Bello, coautore e attore dello spettacolo – è l’unica a svolgersi qui in provincia di Taranto e sicuramente anche quest’anno riusciremo a stupire i numerosi spettatori che verranno a farci visita”. “Lo sforzo è stato notevole – continua – e mi preme ringraziare tutti i partecipanti che con impegno e dedizione stanno portando in scena quest’opera”. “La scelta di soffermarsi su questo personaggio storico – spiega Bello – deriva dallo strettissimo legame che il brigante ha avuto con il nostro territorio. L’epicentro delle sue scorribande è stato proprio il territorio tra Grottaglie, Montemesola, Martina Franca e Crispiano, dove poi è avvenuta la sua cattura”.

Un evento di grande portata, quindi, che svolge un ruolo rilevante nella promozione del territorio.

“Terra e sangue – evidenzia la presidente del GAL Magna Grecia Lucia Cavallo – oltre alla rappresentazione teatrale ha la straordinaria funzione di promuovere la nostra terra facendo conoscere i rifugi individuati dai briganti e le masserie della zona, luoghi fisici ma anche culturali e spirituali che il nostro GAL promuove con azioni e interventi mirati alla valorizzazione e alla promozione di questi veri e propri monumenti della storia e dalla cultura locale”.

Terra e sangue non è solo uno spettacolo teatrale.

“A conclusione di questa nuova edizione, in accordo con l’Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo di Crispiano – spiega il sindaco Luca Lopomo – verrà indetto un concorso fotografico “Un click per la Puglia” cui possono partecipare fotografi professionisti e amatoriali. La premiazione avverrà nel mese di settembre a Crispiano, nella piazza Madonna della Neve dove sarà allestito uno spazio apposito in cui ciascun fotografo potrà esporre 3 fotografie. Nella stessa serata a conclusione dell’iniziativa è prevista una conferenza conclusiva sul tema del brigantaggio”.

