“Play”: si parte con l’Estate Laertina. Dalla cultura alla musica

“Play” è questo il titolo del cartellone di eventi estivi presentato dal Comune di Laterza. “Play” vuole essere un invito ad un nuovo inizio, dopo la pausa forzata determinata dalla pandemia. L’estate laertina propone così a cittadini e turisti diverse occasione per trascorrere momenti insieme, nei limiti del consentito.

Gli eventi, che si articoleranno tra luglio, agosto e settembre, sono stati illustrati dal sindaco, Franco Frigiola, dall’assessore al Turismo, Sabrina Sannelli, dal consigliere comunale con delega alla cultura, Alessia Tria, dal consigliere comunale con delega a “Laterza Estate”, Rosa Natile e dal consigliere comunale delegato al commercio e al DUC, Erasmo Tamborrino.

Tantissime le iniziative in programma, pensate per andare incontro ai gusti più disparati. Molto spazio viene riservato alla cultura che si fa offerta turistica nelle sue varie declinazioni, dallo spettacolo alla valorizzazione dell’artigianato, dell’enogastronomia.

Molto interessanti le proiezioni cinematografiche, all’interno della corte del Palazzo Marchesale, con quattro appuntamenti per la rassegna “Tránsiti – Scene dal Sud”, completamente incentrata sul territorio.

Poi ancora le letture di “Nati per Leggere Laterza” e numerosi incontri con autori proposti dalla Proloco Laterza – D’Azzia sposi a Palazzo.

Valore al centro storico che ospiterà “Le Passeggiate” ed i “Salotti di Arte e Cultura”, a cura dell’associazione “La Gravina”, nella consapevolezza che l’arte riqualifica il borgo antico e gli dà nuova vita attraverso la cultura.

Previsti anche momenti dedicati al teatro, con gli spettacoli dell’ #Utep e il Dante di TeatroLab – Restiamo Umani.

Una novità interessante è rappresentata dal “Laboratorio di giornalismo”, che avrà come docente la giornalista Antonella De Biasi, la “Giornata della Legalità” promossa da Onlife, associazione che invaderà il Parco Urbano con spettacoli ed attività, e poi le aperture serali del MUMA Laterza con le “Notti al Museo” insieme a Chiave di volta soc. coop. Laterza e Stili con Stile a.s.d.

A suggellare il tutto il concerto-evento di VINICIO CAPOSSELA, previsto per il 4 agosto in Piazza Monte Scarati.

Franco Frigiola, sindaco di Laterza: “Ci riappropriamo della socialità alla quale siamo abituati e di cui abbiamo ancor più bisogno in estate, e lo facciamo attraverso la musica e la cultura, per allietare la bella stagione dei cittadini che non si allontanano da Laterza e dei turisti che sono sul nostro territorio nei mesi caldi. Ovviamente tutto nel rispetto delle misure che ci permettono di garantire la sicurezza. È una proposta alla quale abbiamo lavorato intensamente e con convinzione, e che vuole rappresentare la definitiva ripartenza delle attività culturali e di intrattenimento, dopo oltre un anno pesantemente condizionato dalla pandemia. In tutto ciò siamo certi del fatto che la cultura rappresenta un forte attrattore turistico, per questo proponiamo momenti diversi, ma sempre in qualche modo legati alla nostra identità. Non ci resta che partecipare agli eventi, per tornare a vivere i luoghi e per recuperare quella prossimità alla quale per molto tempo abbiamo rinunciato”.

