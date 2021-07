Nuovo arredo urbano per Kyma Mobilità

Incontro in Kyma Mobilità: la presidente Giorgia Gira, la consigliera Anita Conversano ed il Responsabile area Esercizio e Sosta Mimmo Russo hanno incontrato il responsabile dell’azienda che fornisce le pensiline ed i componenti di arrendo urbano; la riunione, infatti, è servita per fare il punto sul programma dell’installazione delle nuove pensiline in città.

«La prossima settimana sarà completata – ha commentato la presidente Giorgia Gira – l’installazione in città del primo lotto di oltre cento pensiline di nuova generazione dotate di cristalli e di pannello laterale con cestini per i rifiuti. Continuerà invece, in stalli liberi che stiamo individuando in questi giorni, l’installazione delle nuove pensiline che, non avendo il pannello laterale, hanno un minore ingombro permettendo il passaggio di carrozzine su marciapiedi stretti. Entrambi i modelli forniscono un adeguato confort agli utenti proteggendoli dalle intemperie».

«Un moderno arredo urbano, funzionale ed elegante, contribuisce significativamente – ha poi commentato Paolo Castronovi, assessore alle società partecipate – a rendere Taranto una città a misura di cittadino, vivibile e sostenibile, quella città a cui sta lavorando l’Amministrazione Melucci anche nel settore della Mobilità. Nuovi autobus ibridi di ultima generazione, monopattini, bikesharing, idrovie: Taranto sta cambiando in meglio»​.

