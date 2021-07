L’amministrazione Melucci eroga i voucher per la mobilità sociale

Più facile spostarsi per i cittadini con particolari fragilità, grazie ai bonus viaggio erogati dall’amministrazione Melucci.

Il provvedimento licenziato nell’ultima seduta di giunta prevede la possibilità, per particolari categorie (cittadini con disabilità pari o superiore al 74%, persone soggette a terapie salvavita, donne in gravidanza, over 75 e cittadini in stato di necessità certificato dai Servizi Sociali), di poter usufruire di un voucher per coprire parzialmente le spese di trasporto, attraverso taxi o NCC.

«In questo modo – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli –, oltre a sostenere la ripresa di questo particolare settore, favoriamo il trasporto sicuro di questi soggetti fragili e maggiormente esposti ai rischi del contagio».

I buoni saranno attivabili tramite un’istanza scaricabile dal sito del Comune di Taranto all’indirizzo https://bit.ly/3ra2KgD. Contestualmente, è stata prevista una procedura (consultabile all’indirizzo https://bit.ly/3eeeTMg) per individuare tassisti e conducenti autorizzati disponibili ad aderire al servizio.

