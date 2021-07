Ennesima affermazione Usb nelle elezioni delle rappresentanze sindacali della Cisa Trasporti

“Elezioni delle rappresentanze sindacali all’interno della Cisa Trasporti srl, azienda metalmeccanica operante all’interno dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia. La Cisa Trasporti srl è di recente subentrata alla Semat spa, nel cambio di appalto. L’Unione Sindacale di Base, in occasione delle elezioni, si è assicurata due rsu e un rls.

Cataldo Argentina (Rsu e Rls) e Alessandro Caramia( Rsu). Nell’ organizzazione sindacale, hanno riposto fiducia molti lavoratori, parliamo del 67% della forza lavoro.

Un risultato certamente lusinghiero che va ad aggiungersi a quelli registrati non molto tempo fa in altre aziende dell’appalto, un risultato che rappresenta per tutta la nostra organizzazione sindacale da un lato la conferma del buon lavoro svolto finora, e dall’altro un incentivo a proseguire su questa strada.”

Nota di Egidio Murciano e Federico Cefaliello, Responsabili appalto Usb Taranto

