Venerdì 16 luglio, assemblea pubblica nei pressi del cantiere della chiesa di San Gaetano

Venerdì 16 luglio 2021, alle 18:30, assemblea pubblica nei pressi del cantiere della chiesa di San Gaetano in via Cava per presentare alla cittadinanza e agli operatori culturali, commerciali e turistici il nuovo bando per la gestione della struttura, attualmente oggetto di lavori di riqualificazione.

È un’iniziativa congiunta di Fondazione con il Sud e Comune di Taranto per rendere il bene fruibile alla comunità locale con iniziative di inclusione sociale e inserimento

lavorativo per persone in difficoltà.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza degli assessori comunali Ubaldo Occhinegro (Urbanistica e Innovazione) e Francesca Viggiano (Lavori Pubblici e Patrimonio), insieme a Marco Imperiale, direttore della Fondazione con il Sud.

Il progetto di valorizzazione dell’ex convento dovrà essere integrato da attività di animazione sociale e culturale, coerenti con il progetto stesso, da svolgere nello spazio all’aperto denominato “area polivalente” collocato sul lungomare nord della Città Vecchia, in corrispondenza della chiesa di San Giuseppe, la cui realizzazione fa parte del programma di interventi della SISUS.

Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 4 organizzazioni: 2 di terzo settore, cui potranno aggiungersi enti espressione del mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e delle imprese.

