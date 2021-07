Vaccinazioni, Amati: “Troppi gli ultra quarantenni senza nemmeno una dose”

“Gli ultra 40enni che non hanno fatto nessuna dose di vaccino sono oltre 500mila, cioè il 35%. Un gruppo sin troppo ampio che non consente a nessuno, compreso l’assessore Lopalco, di minimizzare. La matematica è il supporto più grande alla decisione politica e negare il suo valore non è da scienziati”. Lo dichiara il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Capisco la discussione sulle modalità per ottenere la massima copertura vaccinale, ma non capisco l’attività di massaggio dei numeri per fargli dire ciò che non dicono. Non mi pare un metodo corretto quello di restringere la valutazione alle classi d’età più avanzate, cioè agli ultra sessantenni, per poi ottenere un dato di copertura più ampio e così giustificare la contrarietà a qualsiasi provvedimento di rigore.

Il problema scientifico ed epidemiologico che oggi abbiamo consiste nel restringere al massimo la platea dei non vaccinati totali, così da evitare la diffusione dei contagi nelle forme mutate e più potenti.

Per questo invito tutti, a partire dall’assessore Lopalco, a confrontarsi sulle più idonee forme di persuasione alla vaccinazione, piuttosto che proclamare a giorni alterni messaggi di preoccupazione o di sottovalutazione, sull’unico presupposto della tattica politica.

La decisione politica deve essere posta in connessione con la prova scientifica, per cui su ogni problema occorre avere idee e non mere opinioni di giornata.

Sono questi i motivi che m’inducono a rinnovare la richiesta di pensare a provvedimenti di rigore per ridurre al massimo l’esercito dei non vaccinati, nella categoria d’età che a quest’ora avrebbe già dovuto avere effettuato entrambe le dosi di prassi”.

