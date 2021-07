Presentato il Magna Grecia Awards & Fest 2021

Questa mattina in Regione Puglia si è tenuta la conferenza stampa per presentare il programma di Magna Grecia Awars & Fest 2021, ideato da Fabio Salvatore, che parte da Ginosa Marina il 16 luglio con un’anteprima di Giovanni Caccamo e Michele Placido e toccherà i comuni di Castellaneta, Gioia del Colle e Palagiano sino al primo agosto 2021.

Di seguito le dichiarazioni degli intervenuti:

Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia

«La nostra Regione è di nuovo in un momento di attenzione nazionale e internazionale e questo accade nel nome della Cultura. Magna Grescia Awards – Fest mette insieme un calendario fitto di eventi detonatori di grande vitalità e che oggi accanto al grande evento del Premio Magna Grecia Awards ha la funzione itinerante di messa a sistema del territorio. I sindaci di quattro Comuni si sono uniti: la cultura è l’unico bene che più lo condividi e più aumenta di valore e questa è una caratteristica di questo festival ideato da Fabio Salvatore».

Sante Levante – Direttore Teatro Pubblico Pugliese

«Tre dei quattro comuni sono soci del teatro pubblico e la regione ha creduto e crede in questo progetto. Un progetto che racconta il territorio e unisce settori che non sempre riescono a parlare tra loro. Come tpp ci siamo resi disponibili nel fare rete per agevolare la riuscita del progetto, insieme alla regione e a Puglia Promozione. La cosa bella è che queste attività si intrecciano con l’attività ordinaria senza sovrapposizioni di date e appuntamenti anche tra i diversi comuni».

Giovanni Gugliotti – sindaco di Castellaneta

«Grazie a questo investimento in cultura stiamo dando un’idea di ripartenza. Grazie al Magna Grecia Awards che ha fatto funzionare una bella rete, tra Regioni, comuni diversi con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese».

Giovanni Mastrangelo – sindaco di Gioia del Colle

«Siamo al terzo anno con il Magna Grecia Awards, oggi posso confermare che è stato un investimento che ci dà un riscontro oggettivo nella nostra comunità. Città come quella di Gioia del Colle, nell’entroterra, sono lontane dai grandi flussi turistici, ma eventi come questo diventano occasioni di crescita per il nostro territorio. Un esempio su tutti: Carla Fracci che era stata a Gioia nella passata edizione voleva creare un progetto per la nostra Gioia del Colle.

Vito Parisi – sindaco di Ginosa

«Con il Magna Grecia Awards diamo attenzione alla rigenerazione dell’anima. Un appuntamento su tutti che cito è quello del 22 luglio: “Sotto Scorta” con On. Piera Aiello, Giuseppe Antoci, Don Antonio Coluccia, Alessio Ribaudo, Gaetano Saffioti e Luca Vigilante. Parlare di mafia nel nostro territorio è fondamentale. La capacità di emozionare una piazza e dare messaggi positivi che ha questo festival sono un segnale di forte speranza che fa bene alla nostra comunità»».

Domiziano Lasigna – sindaco di Palagiano

«Abbiamo aderito con grande piacere alla proposta progettuale del Magna Grecia Awards per il secondo anno consecutivo. Ospiteremo quattro serate di assoluto livello che spazieranno dall’analisi del contesto giovanile a quello agricolo, temi fortemente sentiti nel nostro territorio, famoso per la produzione di clementine. Si tratta di occasioni di incontro e confronto in piazza con personaggi importanti che completeranno il programma della nostra estate dando lustro all’intera programmazione e interessare il pubblico».

A moderare la conferenza c’era Rocco De Franchi, Responsabile Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale Regione Puglia. In conferenza è intervenuta anche Gianna Elisa Berlingerio, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, per raccontare la sezione del festival dedicata alle startup della Puglia.

