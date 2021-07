“L’interscambio tra Università, Territorio ed Enti territoriali”, tavola rotonda a Taranto

Venerdì 16 luglio, alle 17.45, a Taranto, nel chiostro della Sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico (Via Duomo 259), si svolgerà una Tavola Rotonda sul tema “L’interscambio tra Università, Territorio ed Enti territoriali”.

Parteciperanno: il Magnifico Rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Stefano Bronzini; il Direttore del Dipartimento Jonico, Riccardo Pagano; il Presidente dell’ANVUR, Antonio Uricchio; il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il Sindaco del Comune di Taranto, Rinaldo Melucci; l’Assessore regionale alla formazione, alle politiche del lavoro, all’istruzione e all’Università, Sebastiano Leo; il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione della Regione Puglia, Ciro Imperio; il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro; il Presidente dell’Autorità Portuale dello Jonio, Sergio Prete; il Segretario Generale del Comune di Tarato, Eugenio Di Carlo.

La manifestazione si svolgerà al termine della discussione degli elaborati finali degli studenti del Master di II livello in “Finanza ed Ordinamento territoriale degli enti locali”, coordinato da Mario Aulenta, in programma a partire dalle 15.30.

Una importante occasione per discutere delle prospettive di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio jonico con tutti gli attori istituzionali, nella consapevolezza del ruolo strategico svolto dall’Università in sinergia con gli Enti territoriali.

