Leonardo Grottaglie, Stellato: diversificare attività per rilanciare sito

“Superare la monocommittenza nello stabilimento Leonardo di Grottaglie con la diversificazione e riqualificare il personale verso il comparto militare. Nessun allarme, oggi, dal punto di vista occupazionale ma bisogna farsi trovare pronti ad ogni ipotetica evenienza incardinando la questione, in via precauzionale, presso la struttura della task force regionale guidata da Leo Caroli”.

È la duplice proposta avanzata da Massimiliano Stellato, consigliere regionale, intervenuto al consiglio comunale monotematico di Grottaglie sulla crisi dello stabilimento Leonardo Spa di Grottaglie.

“Inoltre, il confronto della filiera istituzionale e delle organizzazioni sindacali già avviato con l’assessore allo Sviluppo economico Delli Noci – continua Stellato – deve proseguire sulla scia del rilancio del progetto del polo logistico integrato porto-aeroporto, strategico e funzionale per le prospettive del settore aerospaziale.

Insomma, da una parte è necessario che le istituzioni, a tutti i livelli, facciano quadrato per blindare il futuro dello stabilimento e difendere i lavoratori diretti e dell’indotto.

Dall’altra serve – conclude Stellato – un deciso pressing sull’azienda, che va ricordato è a partecipazione pubblica, perché superi il limite della monocommittenza vista l’ormai acclarata riduzione della produzione di fusoliere”. Nota del consigliere regionale Massimiliano Stellato.

