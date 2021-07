Si terrà giovedì 15 luglio 2021, alle 9:30, l’inaugurazione del Centro Anziani Magna Grecia di via Lago di Varano, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci che restituirà la struttura alla comunità dei fruitori.

Saranno presenti anche l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, con i responsabili dell’ufficio, il presidente dell’associazione ACSI Luca Caretta, che gestisce i centri anziani, e padre Pietro Gallone che impartirà la benedizione.

«Immancabilmente devo ringraziare il sindaco Melucci per avermi dato fiducia – le parole dell’assessore Ficocelli – e per aver accolto il progetto che mira a riqualificare anche questo centro anziani, la mia direzione per tutto il lavoro svolto e per aver seguito costantemente ogni attività, la direzione Lavori Pubblici, la ditta Arca e Arca Jonica per la grande collaborazione e intesa che si è creata per riportare il centro a essere confortevole e accogliente. Un luogo ideale dove trascorrere la propria quotidianità senza mai sentirsi soli».

