Il sindaco Melucci in via Aristosseno, asfalto nuovo tra via Dante e via Battisti

Un altro cantiere in corso, nell’ambito degli interventi del grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo in via Aristosseno dove, tra via Dante e via Cesare Battisti, è stato già scarificato il vecchio asfalto e sono partite le operazioni di posa del nuovo. Anche questa era una strada che necessitava di manutenzione, considerati l’alta percorrenza e il numero di attività commerciali che vi si affacciano, effettuata dopo aver chiuso il cantiere di via Buccari.

«Siamo al lavoro per completare gli interventi già programmati – le parole del primo cittadino – e per individuare i nuovi che realizzeremo nei mesi a venire. Abbiamo riqualificato decine di strade che non vedevano interventi da anni, dando priorità a quelle in condizioni più critiche. Questo metodo ci guiderà anche nella prossima programmazione, in modo da intervenire in maniera equa su tutto il reticolo stradale urbano che, lo ricordiamo, è tra i più estesi d’Italia».

Correlati

Commenta l'articolo: