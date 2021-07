Ginosa: al via il cartellone estivo con spettacoli per grandi e piccini

Partono gli appuntamenti del cartellone estivo a Ginosa promossi dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Si comincia venerdì 16 luglio nel Piazzale della Croce Rossa a Ginosa Marina con Giovanni Caccamo e Michele Placido in “Parola” – Produzione IMARTS. Il concerto sarà un viaggio nella “bellezza senza tempo”, attraverso un susseguirsi di brani strumentali e canzoni che, come un intreccio, si fonderanno gli uni con gli altri. Ogni canzone sarà introdotta dal testo che l’ha ispirata, letto da “voci d’eccezione”, Willem Dafoe, Aleida Guevara, Andrea Camilleri e tanti altri. Lo spettacolo sarà impreziosito da alcune “finestre letterarie teatrali” di Michele Placido. I due artisti interagiranno tra loro e si alterneranno sul palco dando vita a un dialogo unico tra “parole e note”. Filo conduttore, saranno le sonorità elettroniche e le sperimentazioni live del produttore e poli strumentista Leonardo Milani (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”, “La Pazza Gioia”).

Sabato 17 luglio, sempre nel Piazzale della Croce Rossa a Ginosa Marina, appuntamento con il Teatro ragazzi e il Crest che propone “Celestina e la Luna”. Celestina è una bambina con un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate. Ma le sue doti così speciali le costano tanta solitudine e gli sfottò anche pesanti degli altri ragazzini. Unica amica possibile, e necessaria, è Amie, un’amica immaginaria che da tempo la affianca in ogni impresa. L’ultima fissazione della nostra eroina è… la Luna: mesi di calcoli e coloratissimi progetti dimostrano che lo spazio è a portata di mano e andare sulla luna un gioco da ragazzi. Anzi…da ragazze.

Biglietti e informazioni

COSTO BIGLIETTI – PROSA

PAROLA – Giovanni Caccamo (16 luglio), Piazzale della Croce Rossa

Posto Unico € 12,00

COSTO BIGLIETTI – Teatro ragazzi

CELESTINA E LA LUNA -Crest (17 luglio), Piazzale della Croce Rossa

Posto Unico € 2,00

VENDITA DEI BIGLIETTI

I biglietti saranno in vendita dal 1° Luglio presso Info Point – Marina di Ginosa (piazzale stazione) tutti i giorni nei seguenti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita Vivaticket.

Per informazioni tel. 099/8290381

Orario rappresentazioni

Porta ore 20.00 / Sipario ore 21.00

