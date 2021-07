L’assessore Ficocelli accompagna alla Spartan Gym dieci bambini seguiti dai Servizi Sociali

L’assessore al Welfare dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli, su invito del coach Marco Mazzei ha accompagnato dieci bambini seguiti dai Servizi Sociali a vivere un’esperienza unica presso la Spartan Gym a Lama.

«Con la responsabile del servizio Silvana Francese – le parole dell’assessore – abbiamo voluto cogliere questa opportunità offerta da Marco Mazzei, già vicino a noi per altre iniziative gratuite dedicate ai nostri piccoli concittadini che vivono situazioni difficili. Ai bimbi abbiamo voluto fare una sorpresa: è stata data loro la possibilità di rivivere un percorso spartano simile alla Spartan Race: i nostri piccoli “spartani” sono arrivati nei giardini del parco della palestra e hanno partecipato con grande motivazione alle attività motorie e al percorso proposto dagli educatori. Ringraziamo di cuore Marco Mazzei per la sua spiccata sensibilità e gli operatori che ci hanno guidato in un pomeriggio estivo divertente e ricco di emozioni».

