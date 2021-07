La Puglia protagonista dei programmi di Linea Verde e Linea Blu di Rai 1

“Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà per penetrare in un’altra realtà inesplorata e simile a un sogno”. Lo scriveva Guy de Maupassant, citato in apertura della puntata di Linea Verde Tour del 3 luglio scorso su Rai 1 e interamente dedicata al “labirinto di bellezza” della provincia di Brindisi. Sabato 10 luglio la seconda puntata, questa volta dedicata al Salento.

Le due puntate hanno registrato il picco di ascolto nella fascia oraria dalle 12.00 alle 12.30 di tutte le reti TV, la prima con una media di 1milione 300mila telespettatori per uno share del 14,14% e la seconda con una media di 1milione400 mila telespettatori con uno share addirittura del 16%.

Le puntate rientrano nella serie di otto appuntamenti fra Linea Verde Life, andata in onda il 26 giugno con Lecce e dintorni, Linea Verde Tour, Linea Verde Estate e Linea Blu e programmati con l’accordo firmato da Pugliapromozione con RaiCom, uno dei pezzi forti fra le azioni di promozione di questa estate 2021.

La Puglia è nel cuore degli italiani e non poteva mancare in alcune delle trasmissioni più seguite di Rai1, orientate all’economia blu e allo sviluppo verde, che ripartono dopo la pandemia per “un nuovo viaggio nel bello d’Italia, andando alle radici del buono”. Dalla felice collaborazione con Rai1 scaturiscono bellissimi racconti per una esperienza di viaggio nei suoi vari territori: dal Gargano, nella provincia di Foggia, al nord barese, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, facendo emergere, nella diversità e ricchezza di luoghi e paesaggi, il filo che unisce storia, patrimonio culturale, enogastronomia.

