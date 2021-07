Amati: “Tra over 40 in 500mila senza vaccinazione. Servono divieti”

“Nella fascia d’età superiore a 40 anni ci sono oltre 500mila pugliesi che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino e rappresentano un pericolo per se stessi e per gli altri, considerato che ormai non ci sono più misure di contenimento. Forse bisognerebbe cominciare a pensare a una serie di divieti d’accesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico per i non vaccinati, perché a nessuno è consentita la scelta di far ammalare gli altri”.

Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, Fabiano Amati.

“Tra i soggetti ammessi alla vaccinazione, cioè i pugliesi con più di 12 anni, ci sono 1.263.647 che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Ma il dato più preoccupante riguarda i pugliesi con più di 40 anni di età, che allo stato avrebbe già dovuto essere vaccinati.

Nel dettaglio: gli over 80 senza vaccinazione sono 12.525 su 290.858 totali; in fascia 70-79 i senza vaccinazione sono 44.537 su 439.718 totali; in fascia 60-69 i senza vaccinazione sono 89.473 su 583.798 totali; in fascia 50-59 i senza vaccinazione sono 178.310 su 804.618 totali; in fascia 40-49 i senza vaccinazione sono 210.346 su 794.527 totali; in fascia 30-39 i senza vaccinazione sono 215.720 su 673.627 totali; in fascia 20-29 i senza vaccinazione sono 255.442 su 684.684 totali; in fascia 12-19 i senza vaccinazione sono 257.294 su 578.469”.

