Rete fognaria a Lama, Di Gregorio: “Giornata storica, si chiude un’attesa durata 30 anni”

“Un’attesa durata trent’anni, giunta finalmente al termine. Una giornata importante per circa 4mila cittadini di Taranto residenti nella frazione di Lama”. Così il consigliere regionale e comunale di Taranto Vincenzo Di Gregorio (Pd), commenta l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto di sollevamento in via Girasoli.

“Si tratta – spiega – di un’opera che serve per completare l’allacciamento alla rete fognaria di una vasta area residenziale del capoluogo ionico, affacciata sul mare, con scorci e paesaggi bellissimi e con una forte vocazione turistica”.

Sono intervenuti il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano, oltre ai tecnici della ditta appaltatrice. “Il finanziamento complessivo è di oltre un milione di euro – aggiunge Di Gregorio – il completamento dei lavori è previsto in nove mesi. Un altro intervento dell’Amministrazione Melucci in favore dei cittadini. Stiamo compiendo un cammino lungo e importante, un passo alla volta andremo lontano”.

Una giornata felice durante la quale Di Gregorio ha rivolto un pensiero ad una persona scomparsa. “Voglio ricordare in questa circostanza il geometra Fabio Fago del Comune di Taranto, una persona che si è molto impegnata per questo progetto e che ci ha lasciato troppo presto”.

