Nuove moto per la Polizia Locale, Melucci: «Il corpo cresce e diviene più efficiente»

Dopo decine di nuove assunzioni, un nuovo concorso per agenti e ufficiali, l’esperienza del nucleo a cavallo e la sfida dei droni per la sorveglianza, l’amministrazione Melucci investe ancora sul corpo della Polizia Locale di Taranto rinnovando l’intero parco moto.

La presentazione ufficiale dei nuovi mezzi, 11 BMW completamente accessoriate con lampeggianti e sirene che sostituiranno quelle attualmente in uso, è avvenuta nella sede del comando della Polizia Locale, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, dell’assessore Gianni Cataldino e del comandante Michele Matichecchia.

«Questa è un’ulteriore prova dell’attenzione che abbiamo per il corpo – le parole del primo cittadino –, per i nostri ragazzi che più volte hanno dimostrato di coltivare un eccezionale spirito di appartenenza. Rendiamo il loro lavoro più efficiente, in questo modo, e investiamo già sulle forze fresche che arriveranno con la nuova procedura concorsuale».

