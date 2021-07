Elezioni, Egidio Albanese: “Non indosso alcuna maglia”

“Da alcune settimane, sui vari siti di informazione on-line, circola il mio nome come possibile candidato alla prossima competizione elettorale. Ringrazio per la stima tutti coloro che hanno pensato al sottoscritto.

La cosa mi lusinga e mi gratifica di tanti sacrifici personali e famigliari fatti per rimanere ad operare nella mia città, cercando di migliorarmi e migliorarla. Leggermi, però, come sta accadendo in questi ultimi giorni, “accreditato” da un partito o movimento, mi induce a violare il solito riserbo per chiarire che non indosso alcuna “maglia”.

Allo stato nessuna proposta mi è stata avanzata. Se e quando ciò dovesse accadere, ad opera di una coalizione avente un progetto serio e credibile per il futuro di Taranto e dei Tarantini, prenderò la mia decisione”, conclude Egidio Albanese.

