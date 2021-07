Asfalto nuovo in via Cagni e via Picenardi

Melucci: «Con la Scuola Allievi Carabinieri rivitalizzeremo quest’area»

Un significativo intervento di riqualificazione, nell’area antistante la caserma “Castrogiovanni” che, oltre a essere storica sede della Marina Militare, oggi ospita la Scuola Allievi Carabinieri.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo sul tratto di via Picenardi che collega via Magnaghi a via Cagni, totalmente riasfaltato insieme all’ampio piazzale davanti all’ingresso della caserma. Un intervento che proseguirà anche sulla restante parte di via Cagni, dove sono presenti grandi alberature.

«Quest’area è tornata a essere frequentata da centinaia di militari – le parole del primo cittadino –, oltre a questo intervento la rivitalizzeremo migliorando la presenza dei servizi di trasporto pubblico e di mobilità alternativa. La presenza di allievi, peraltro, è destinata a crescere perché l’Arma ha trovato condizioni ideali: continueremo a garantirle con il nostro impegno, collaborando sempre con Carabinieri e Marina».

