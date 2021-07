Servizio civile universale, via libera in giunta a convenzione per progettare e gestire le attività

È stata approvata nell’ultima seduta di giunta la “Convenzione per la progettazione e la gestione delle attività relative alla partecipazione al sistema del Servizio Civile Universale in forma aggregata”.

«Si tratta di un passaggio importante – le parole dell’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi – per disciplinare gli organi, i rapporti, gli impegni e le relative condizioni economiche per tutto ciò che riguarda il Servizio Civile Universale, che ci vede in rete con diversi enti territoriali».

Il Servizio Civile Universale, istituito nel 2001, aggrega gli enti che si rendono disponibili all’accoglienza attraverso l’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune di Taranto, che ha già sottoscritto il “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale”, ha aderito all’albo nel 2019.

