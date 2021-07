Ok a Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica

L’amministrazione Melucci, sempre molto attenta alle esigenze del mondo della scuola, dopo una serie di confronti con i dirigenti scolastici e l’ufficio scolastico provinciale ha approvato il “Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica comunale” e il suo allegato tecnico “Descrizione del sistema scolastico ed educativo”.

Si tratta di due atti molto importanti per gli enti locali che in questo modo possono coordinare, reciprocamente e con gli altri atti di programmazione locale, tutti gli strumenti di pianificazione in materia di organizzazione della rete scolastica ed educativa, di edilizia scolastica e di diritto allo studio.

«Con questi strumenti di programmazione che abbiamo approvato durante l’ultima seduta di giunta – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi –, l’amministrazione Melucci potrà focalizzare l’attenzione sugli obiettivi del triennio di programmazione e sulle scelte da effettuare, tutte finalizzate al benessere dei fruitori del sistema scolastico: alunni e docenti».

Il DPPS comunale, quindi, costituisce atto propedeutico alla presentazione delle istanze di candidatura al Piano Triennale di Edilizia Scolastica e alla presentazione delle istanze nell’ambito del procedimento di formazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica, nonché del Piano per il Diritto allo studio, con particolare riferimento agli interventi per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Il DPPS, inoltre, costituisce per la Regione elemento per la valutazione del grado di coerenza delle suddette istanze.