Nascondeva pistola e munizioni nel terrazzino di casa: arrestato

Mirata operazione di polizia dei “Falchi” della Squadra Mobile impegnati nella ricerca di armi in uso alla malavita locale. Nell’occasione i sospetti si sono concentrati verso un 25enne disoccupato tarantino, residente in Città vecchia.

La successiva perquisizione nel suo appartamento non ha inizialmente dato i risultati sperati. Controllando successivamente un piccolo terrazzo sottostante, che come accertato era nella piena disponibilità del giovane, i poliziotti hanno recuperato una pistola semiautomatica calibro 9×21 marca “Tanfoglio”, completa di matricola e quattro cartucce marca G.F.L., calibro 9×19 parabellum.

L’arma dagli immediati accertamenti è risultato oggetto di denuncia di smarrimento lo scorso mese di luglio.

Il 25enne dopo il ritrovamento della pistola è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

