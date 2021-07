INSIEME per Taranto: insostenibilità e inadeguatezza del servizio pronto soccorso

Di seguito un comunicato di Insieme per Taranto: «Sono ormai troppe le denunce che riceviamo relativamente all’insostenibilità e l’inadeguatezza del servizio di pronto soccorso dell’ospedale Ss. Annunziata di Taranto» riportano i dirigenti di insieme per Taranto, Michele Mazzariello, Vito Luigi Agrusti, Mimmo di Stefano, Giancarlo Semeraro (responsabile alla sanità) e Davide Borlizzi (responsabile delle comunicazioni).

I tempi di attesa media per un codice verde superano le 12 ore e negli orari notturni prestano servizio solo due medici a turno.

INSIEME chiediamo alle autorità sanitarie regionali di stabilizzare i medici che lavorano nel precariato da oltre quindici anni. Chiediamo inoltre di avviare i canali di reclutamento per nuovi medici in modo da poter elevare il personale in servizio nelle fasce orarie notturne ad almeno quattro unità.

Ovviamente non manchiamo nel ringraziare i medici e gli operatori sanitari che continuano a remare con tutte le loro forze sopperendo alle carenze evidenziate direttamente sulla loro pelle, facendo turnazioni strettissime e mettendoci del loro laddove le infrastrutture sono carenti.

Concludono gli stessi: insieme possiamo cambiare questa città.”

