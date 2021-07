Nasce “Grottaglie Next”: otto liste con D’Alò corrono per la riconferma

Si è tenuto nella serata di venerdì 9 luglio nel Parco della Civiltà a Grottaglie l’evento di presentazione della coalizione “Grottaglie Next” per sostenere la ricandidatura del Sindaco uscente Ciro D’Alò.

I lavori avviati con il “Cantiere del Centrosinistra”, già nell’autunno 2020, hanno portato alla costruzione di un percorso politico che vede il centrosinistra di nuovo unito nel raggiungimento delle ambiziose sfide future. Al momento sono 8 le liste che fanno parte della coalizione (in ordine alfabetico): Con D’Alò, Futura Lab, Insieme a Sinistra, Movimento 5 Stelle, Noi Ci Siamo, Rigenerazione, Sud In Movimento, Viviamo Grottaglie.

“Grottaglie Next” – questo è il nome scelto dalla coalizione – è un progetto politico che guarda al futuro, ad una Città in continua evoluzione, ad una Città con esigenze nuove, che, nato dell’esperienza della precedente Amministrazione D’Alò, eredita gli ottimi risultati raggiunti in termini di sviluppo territoriale ed offerta di servizi per la Città.

In continuità con il percorso iniziato cinque anni fa, infatti, il Sindaco uscente D’Alò e le varie anime ecologiste, progressiste e movimentiste coalizzate, si apprestano a compiere “il passo successivo”, che rappresenterà lo slogan di tutta la campagna elettorale. La sfida sarà quella di raggiungere ulteriori ambiziosi obiettivi di sviluppo per Grottaglie, in linea con quelli che sono i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU, dai quali lo stesso logo della coalizione trae ispirazione. I temi della sostenibilità, infatti, insieme a quelli dellacrescita economica e la valorizzazione del territorio, saranno solo alcuni dei fili conduttori che caratterizzeranno i prossimi cinque anni di Amministrazione locale.

Insieme al primo cittadino Ciro D’Alò “siamo pronti a guidare ancora una volta Grottaglie verso nuovi obiettivi di sviluppo e di crescita, forti di un lavoro di squadra che ha portato qui in Città numerosi risultati impensabili soltanto cinque anni fa. Intendiamo proseguire con ancora più convinzione, invitando tutte le persone di buona volontà che hanno a cuore Grottaglie ad attivarsi con noi”.

