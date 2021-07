Trasforma i vicoli della Città vecchia in una discarica, uomo ripreso dalle videotrappole

Un carrellato per la raccolta differenziata trascinato, capovolto e svuotato di tutto il suo contenuto nei vicoli di Città Vecchia. Le sconcertanti immagini sono state riprese dalle videotrappole della Polizia Municipale, la sera del 7 luglio scorso.

Protagonista del gesto, tanto inqualificabile quanto assurdo, un uomo che ha letteralmente scaricato a terra l’intero contenitore destinato alla frazione dell’organico, colmo però di ogni tipo di rifiuti, per portarlo poi via con sé. Il carrellato, peraltro, è stato sottratto a un operatore commerciale della zona.

Neppure il passaggio di alcuni cittadini lo ha fermato.

Visionate le registrazioni, sono immediatamente partite le indagini per risalire all’identità dell’uomo che ha trasformato i vicoli del centro storico in una discarica.

«Dobbiamo combattere anche contro questi atteggiamenti – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli -, e qui non c’entra nulla il sistema di raccolta differenziata utilizzato. Siamo invece di fronte all’inciviltà di una minoranza ancora riottosa, che danneggia tutta la comunità. La strada del cambiamento culturale è in salita, ma ce la faremo, anche per difendere la dignità dei nostri operatori. Un’altra isola è possibile, e stiamo lavorando per fare sempre meglio, così come auspicato dall’amministrazione Melucci».

