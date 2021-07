Sopralluogo Ospedale SS. Annunziata, Stellato: “Deficit di personale, servono misure immediate”

“Personale sottodimensionato, sovraffollamento e tempi di attesa troppo lunghi. Sono le principali criticità riscontrate al Pronto soccorso del Ss. Annunziata nel corso del sopralluogo istituzionale di Massimiliano Stellato, consigliere regionale dei Popolari con Emiliano e Mauro Vizzino, presidente della Commissione regionale Sanità. Presenti Maria Leone, direttore medico presidi ospedalieri dell’Asl e Gemma Bellavita, direttore Pronto soccorso. La delegazione ha inoltre visitato il cantiere del nuovo ospedale San Cataldo e all’ hub vaccinale dell’Arsenale militare.

Quello che occorre – dichiara Stellato – per rispondere alla domanda di salute di un’utenza così ampia – è una immissione di personale sanitario senza precedenti. Attualmente al Pronto soccorso si arriva ad avere soltanto due medici per turno disposizione. Una carenza inaccettabile. Il poco personale a disposizione, deve fronteggiare una media di centoquaranta accessi al giorno, e non siamo ancora ai livelli massimi di emergenza.

E il pronto soccorso non è la sola struttura in deficit di personale, considerato che, stando a quanto appreso, anche l’ Utin potrebbe essere a rischio per mancanza di medici neonatologi.

Considerata la carenza cronica di medici che rischia di compromettere la qualità e la tenuta dell’assistenza, l’impegno è quello di affrontare l’emergenza con provvedimenti immediati, anche transitori, e pianificare il fabbisogno per i prossimi anni”.

