Il Gen. C.A. CC Antonio Pietro Marzo in visita al Gruppo CC Forestale di Taranto

Questa mattina, venerdì 9 luglio, è arrivato da Roma il Comandante delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri, Generale di Corpo d’ Armata Antonio Pietro MARZO, in visita al Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, dove ha ricevuto gli onori di casa dal T. Colonnello Marino MARTELLOTTA. Il Generale ha potuto constatare, dati alla mano, la presenza assidua e costante delle volanti verdi in tutto il territorio della provincia ionica, troppo spesso depauperata e sottoposta costantemente ad attacchi in danno delle risorse ambientali presenti di notevole pregio. Durante il briefing operativo è stato illustrato come le violazioni più diffuse possono essere considerate quali azioni di microcriminalità ambientale, derivanti essenzialmente da una propensione a trarre maggiori profitti da attività d’impresa lecitamente condotte, piuttosto che riferirsi ad organizzazioni criminali operanti in tali settori.

Inoltre, dall’analisi dei fenomeni criminosi constatati durante il primo semestre 2021, emerge un aspetto significativo molto importante: tutto il territorio della provincia ionica è in costante pericolo e soggetto a cospicui attacchi perpetrati in danno delle aree protette e boscate, mediante distruzione e disboscamento finalizzati alla coltivazione e/o edificazione, nonché il recrudescente fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle zone agricole e/o periferiche dei centri abitati. Infatti, i dati esposti al Generale hanno confermato un trend in netta crescita rispetto al semestre dello scorso anno. I settori di intervento che registrano maggiori aumenti sono: “Tutela del Paesaggio” e “Discarica e Rifiuti”.

Il primo ha registrato nel periodo di analisi un numero di controlli pari a 549, di sanzioni amministrative pari a circa 50.000 euro e di numero 30 persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Mentre, per il secondo settore d’intervento “Discarica e Rifiuti” si registrano un numero di controlli pari a 479, di sanzioni amministrative pari a circa 47.000 euro e di numero 19 persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri forestali per prevenire e reprimere le molteplici condotte illecite che, oltre a danneggiare e deturpare l’ambiente, costituiscono potenziali pericoli per la salute umana. Nella sua visita in terra ionica, il Generale ha altresì visitato i reparti forestali di Martina Franca e Mottola, per poi far rientro in Roma.

