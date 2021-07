Gianna Nannini alle Cave di Fantiano di Grottaglie il 22 luglio

Gianna Nannini: la rocker che ha conquistato i palchi di tutta Europa arriva a Grottaglie con il suo concerto “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”. Giovedì 22 luglio alle Cave di Fantiano, in un’incredibile esperienza immersiva tra spettacolo e natura, ci sarà un’inedita versione pianoforte e voce, il regalo più bello per i fan della cantautrice. In attesa del concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che è stato posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi eventi, l’artista senese torna questa estate ad abbracciare il suo pubblico in una dimensione più intima con il tour in tutta Italia, per far ascoltare i suoi brani più amati in una nuova espressione artistica.

Dolcezza ed energia insieme, il nome del tour prende spunto proprio dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.

Nata il 14 giugno 1956 a Siena, Gianna Nannini è una delle figure del rock italiano al femminile più famose al mondo.

Lascia la Toscana per trasferirsi a Milano, dove studia chitarra e firma il suo primo contratto discografico: a soli 20 anni ha già pubblicato il suo album di debutto.

Nel 1979 esce l’album “California”, il disco della svolta rock che – insieme al singolo “America” – la farà approdare, nel 1980, ai primi posti delle classifiche anche in Germania e nel Nord Europa. L’album è disco di Platino in Italia e d’Oro in Germania, Svizzera e Austria. “Sei Nell’anima”, “Meravigliosa Creatura”, “I Maschi”, “America”, “Fotoromanza”, “Ti Voglio Tanto Bene”, “Profumo”, “Bello E Impossibile”, “Fenomenale” e in un periodo di Mondiali impossibile non ricordare “Un’estate Italiana”: le sue canzoni sono successi che si susseguono, senza tempo, stili diversi ma legati dalla stessa voce graffiante. Con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto è considerata il volto femminile del rock per eccellenza! Nel 2019 ha vinto il Premio Tenco.

I posti sono a sedere divisi per tre settori, la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.

Apertura delle porte alle ore 20.30.

I biglietti si possono acquistare online ai link:

www.ticketsms.it – www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Per informazioni: 392 8782031.

