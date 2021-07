Dono al progetto Centro Famiglia di Taranto dall’assessorato al Welfare della Regione Puglia

Il progetto Centro Famiglia di Taranto ha ricevuto un dono anche dall’assessorato al Welfare della Regione Puglia.

«Con piacere – il commento dell’assessore ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli – abbiamo ricevuto la comunicazione della disponibilità da parte dell’assessorato regionale al Welfare di alcuni tablet, dispositivi di protezione, misuratori della temperatura e saturimetri per le famiglie più bisognose seguite con progetti individualizzati da parte del nostro Servizio Sociale. Abbiamo colto l’occasione per ringraziare la direzione regionale anche da parte del nostro sindaco Rinaldo Melucci e delle assistenti sociali e psicologhe che tanto si stanno dedicando per la buona riuscita e il raggiungimento dei risultati del Centro Famiglia. C’è da evidenziare una grande collaborazione e attenzione al nostro territorio e alle varie fragilità da parte di tutta la direzione, che sta mettendo in atto una serie di politiche dedicate alla famiglia, ai minori e alle fasce deboli della cittadinanza».

