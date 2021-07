Transizione digitale anche per il Banco Alimentare

Nei giorni scorsi, l’assessore ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli, ha partecipato a un incontro di formazione organizzato dal Banco Alimentare nella sede dell’Associazione Nazionale Famiglie (ANF), destinato ad associazioni, parrocchie e Caritas cittadine.

«È stato un onore per me portare il saluto del sindaco Rinaldo Melucci alla platea degli associati al Banco Alimentare – le parole dell’assessore –, amici con cui stiamo condividendo un cammino di crescita, con cui abbiamo affrontato a testa alta il periodo della pandemia e del lockdown. L’obiettivo di questa serie di appuntamenti itineranti, come ha spiegato il presidente Luigi Riso, è aiutare tutti i referenti delle realtà legate al Banco Alimentare a utilizzare la piattaforma digitale di condivisione delle informazioni sui nuclei servizi, sui prodotti ricevuti, sui prodotti da smaltire, tutto per permettere la maggiore tracciabilità da parte dell’organizzazione e dell’Unione Europea. Per l’occasione abbiamo voluto ringraziare il presidente e i volontari del Banco Alimentare, il presidente dell’ANF Michele Scarinci e tutti i volontari presenti all’incontro».

