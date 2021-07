Sondaggio Sole 24 Ore. “Ascoltando la gente sentiamo di essere sulla strada giusta”

“Ai sondaggi preferiamo l’ascolto dei cittadini, di quelli che hanno avuto fiducia sin da subito, ma anche di coloro che si sono ricreduti pian piano, vedendo con i loro occhi e toccando con mano la coerenza tra gli annunci e i fatti, e tra i punti presenti nel programma e gli interventi portati a termine”. Così in una nota congiunta a firma del capogruppo, dei consiglieri, degli assessori comunali Pd di Taranto, del Presidente del Consiglio Comunale, e del commissario provinciale, Nicola Oddati, a proposito della classifica stilata dal Sole 24 ore sul gradimento di sindaci e governatori.

“Preferiamo – prosegue la nota – basarci su quello che dicono per strada i cittadini di Taranto, con i quali siamo soliti fermarci a parlare, per raccogliere segnalazioni e per avere più elementi per individuare i bisogni della città. E qui, sulla base di questo, siamo vincitori, in barba al sondaggio riportato dal giornale, del quale ovviamente non mettiamo in dubbio l’autorevolezza e la serietà. Ma, ad un sondaggio, che inevitabilmente si costruisce su un campione di risposte, preferiamo i rapporti diretti e veri con i nostri concittadini, anche quelli con coloro che non ci risparmiano critiche costruttive”.

“Siamo inoltre consapevoli dell’esistenza di una parte di tarantini che non apprezza o è “costretta” da ragioni politiche a non apprezzare. Ma lì lo scarto è di gran lunga inferiore a quello che vogliono farci credere. Per questo andremo avanti a testa alta, continuando a credere nel percorso di cambiamento radicale della città con scelte decise e coraggiose, sempre ispirate unicamente al bene della comunità”.

Correlati

Commenta l'articolo: