Operazione “Cars&Drug”, sgominato dalla Polizia un ingente traffico di droga

Alle prime ore di questa mattina, il personale della Squadra Mobile di Taranto, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e del Reparto Cinofili di Bari, ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti (di cui un 26enne, una 48enne ed un 38enne in carcere e tre agli arresti domiciliari) i quali dovranno rispondere, in concorso di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina, hashish e droga sintetica in pillole nel comune di Sava.

Destinatario di altra misura cautelare, emessa dal G.I.P. su proposta della Procura dei Minorenni di Taranto, anche l’altro figlio della 48enne e fratello del 26enne, all’epoca dei fatti minore degli anni 18, per il quale è stato disposto il collocamento in comunità.

Nell’operazione risultano indagati per gli stessi reati altre tre persone residenti a Lizzano.

