Bahke Boat Fest Summer 2021 il 23 luglio sulle motonavi Amat

“Venerdì 23 luglio, dalle 20:00 alle 22:00, dal piazzale Democrate a Taranto, torna l’evento Bahke Boat Fest Summer 2021 creato da M. Giusy Catapano in Arte Keope Presidente dell’Associazione culturale Pigmento puro Keope entertainment. Da anni ormai insieme a tutti i soci, i collaboratori e i partners crea un evento esclusivo a bordo delle motonavi di proprietà dell’Amat. La finalità è quella di promuovere il territorio attraverso la musica; la stessa ideatrice mette a disposizione gratuitamente non solo la sua passione ma anche la stessa professionalità a favore della ricrescita e della ripartenza in termini socio culturali del proprio territorio aggregando associazioni, artisti, etc. “Fare del bene ti fa stare bene”, è questo che la porta a mantenere costantemente il suo impegno in prima linea ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi cioè creare un mondo senza più barriere e muri fatti di ostruzionismo ed ignoranza. Ringiovanire e snellire il sistema turistico ed Artistico che il più delle volte come in questo periodo pandemico sta ripartendo lentamente. Il suo messaggio lo comunica attraverso i social quest’ anno rilanciando il suo hashtag #failarivoluzione.”

