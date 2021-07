Attivo un servizio di assistenza telefonica in accordo con le Fondazioni dei Radiologi SIRM e dei Nefrologi FIR

E’ partito il 2 luglio 2021, come preannunciato, un servizio di assistenza ai cittadini dei comuni della Rete Antenna PON di Puglia e Basilicata, reso possibile grazie all’accordo che le due Reti hanno siglato rispettivamente con le Fondazioni dei Radiologi SIRM e dei Nefrologi FIR.

Questa iniziativa si è concretizzata grazie all’impegno dell’ANCI e della Cabina di Regia Benessere Italia che ha offerto, nell’ambito del Protocollo d’Intesa firmato nel 2020, la possibilità di utilizzare un finanziamento messo a disposizione da una raccolta fondi con partner di rilievo a livello nazionale. Grazie ad un numero verde messo a disposizione dalle comunità locali, per sei mesi, un’equipe medica offrirà assistenza telefonica al fine di comprendere le sintomatologie e orientare verso cure preventive.

Questo progetto si inserisce in uno più ampio che le due RETI stanno sviluppando con le Regioni, un progetto sul tema “Salute e Benessere” che affronta i temi della buona alimentazione, della prevenzione e della cura alla persona, quali condizioni indispensabili per garantire per affermare la qualità della vita di cittadini e delle comunità.

“La rete ha fatto proprio un fabbisogno del territorio, quello di maggiore assistenza sanitaria – ha commentato Mario Bonfrate, assessore alle Attività Produttive di Grottaglie e vicepresidente della RETE, – ed accanto a questo, Antenna Pon sta lavorando a raccogliere quanti più fabbisogni dei Comuni per finanziarli con ulteriori risorse”.

“La rete premia sempre- aggiunge l’Assessora alle politiche sociali, Marianna Annicchiarico -perché consente di avere uno sguardo di insieme più ampio rispetto al singolo ente. L’attenzione alla salute e al benessere sono un elemento importante per costruire una comunità più inclusiva.”

I numeri verdi per poter usufruire del servizio di assistenza telefonica, sono: 800 282 462 per il SIRM e 800 822 515 per il FIR.

