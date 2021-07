Sopralluogo del sindaco Rinaldo Melucci sulle spiagge di Marina di Taranto

Rinaldo Melucci: «Taranto per i croceristi e i turisti in genere è una scoperta continua, un luogo dove poter mangiare bene, vedere bellezze artistiche e culturali, godere di una natura strepitosa. Come il mare cristallino di Marina di Taranto, dove i nostri operatori turistici stanno offrendo davvero un servizio di qualità.

Noi abbiamo creato le giuste condizioni e ora Taranto è un brand spendibile, anche oltre la stagione estiva. Una città che risplende, operosa, organizzata, con tanta soddisfazione da parte di turisti italiani ed europei è un ottimo biglietto da visita tanta per le nostre imprese del turismo!».

