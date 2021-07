Approvato schema di convenzione tra Regione Puglia e Provincia per Polo Biblio-Museale di Taranto

A tre anni dalla istituzione dei Poli Biblio-museali provinciali e alla luce dei risultati conseguiti e coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia che prevede la costituzione di Poli Integrati Territoriali di cui il Polo Biblio Museale Regionale costituisce un nodo della rete, si è ritienuto utile estendere agli altri territori provinciali la positiva esperienza gestionale maturata, anche al fine di contribuire alla costruzione di un sistema a rete aggregato intorno a nodi di livello locale e provinciale in grado di connettere i gestori del patrimonio e gli operatori della cultura, secondo gli indirizzi della strategia PiiiLCulturainPuglia 2017 – 2026.

La Provincia di Taranto, pur non disponendo di musei e biblioteche di diretta proprietà, presenta sul proprio territorio un vasto patrimonio culturale dismesso, di proprietà della stessa Provincia e dei Comuni afferenti, già interessato da un processo di valorizzazione basato sulla collaborazione tra Stato, Regione Puglia ed Enti Locali.

La Giunta regionale ha approvato l’istituzione del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei, che sarà ubicato presso il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi e che sarà operante (d’intesa con la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo) nell’ambito del Polo Biblio-Museale Regionale e, in particolare, del Polo Biblio-Museale provinciale di Brindisi e del Polo Biblio-Museale provinciale di Taranto in corso di istituzione.

Il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi possiede una storica tradizione nella ricerca archeologica subacquea, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, grazie all’istituzione di una sezione locale del Centro Sperimentale di Archeologia Subacquea di Albenga (CSAS) e alle numerose indagini avviate proprio nel Brindisino da Nino Lamboglia, direttore del CSAS e padre fondatore dell’archeologia subacquea italiana ed europea.

La Giunta ha anche approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Dipartimento Beni Culturali dell’Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari, per la gestione e il coordinamento scientifico del Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei.

